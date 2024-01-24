Овчинников Михаил Вахрамеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1956
Рождение ребёнка
06.06.1981
Сын: Овчинников Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Петровна
Рождение ребёнка
23.12.1983
Дочь: Чупахина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Петровна
Рождение ребёнка
14.04.1990
Дочь: Егорова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно