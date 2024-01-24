Овчинников Михаил Вахрамеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Михаил Вахрамеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1956

Отец: Овчинников Вахрамей Андреевич

Мать: Овчинникова Екатерина Мануиловна

Рождение ребёнка
06.06.1981

Сын: Овчинников Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Петровна

Рождение ребёнка
23.12.1983

Дочь: Чупахина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Петровна

Рождение ребёнка
14.04.1990

Дочь: Егорова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Людмила Петровна

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