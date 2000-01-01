Ушилова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшилова Елена Васильевна

Ушилова Елена Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Ушилов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович

Бочиха
Рождение ребёнка
13.06.1907

Сын: Ушилов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович

д.Бочиха
Рождение ребёнка
20.02.1910

Сын: Ушилов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович

д.Бочиха
Рождение ребёнка
14.07.1912

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович

д.Бочиха
Рождение ребёнка
12.01.1914

Дочь: Евпраксия Ивановна

Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович

д.Бочиха
Рождение ребёнка
04.10.1919

Сын: Ушилов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович

c Селитьба, Сосновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушилов Иван Якимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close