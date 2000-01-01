Ушилова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1904
Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович
Бочиха
Рождение ребёнка
13.06.1907
Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович
д.Бочиха
Рождение ребёнка
20.02.1910
Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович
д.Бочиха
Рождение ребёнка
14.07.1912
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович
д.Бочиха
Рождение ребёнка
12.01.1914
Дочь: Евпраксия Ивановна
Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович
д.Бочиха
Рождение ребёнка
04.10.1919
Сын: Ушилов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Ушилов Иван Якимович
c Селитьба, Сосновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушилов Иван Якимович
Смерть
Неизвестно