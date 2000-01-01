Чередова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Чередов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Чередов Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Чередов Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Чередов Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Надежда Яковлева
Отец ребёнка: Чередов Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Чередов Яков Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно