Чередова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чередов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Чередов Яков Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Чередов Яков Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Чередов Яков Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Надежда Яковлева

Отец ребёнка: Чередов Яков Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Чередов Яков Кондратьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Яков Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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