Ковальчук Ольга Николанвга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковальчук Николай Ермолаевич
Мать: Ефросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Нестеренко Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репенко Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.05.1940
Сын: Нестеренко Алексей Иванович
Отец ребёнка: Нестеренко Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно