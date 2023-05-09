Ковальчук Ольга Николанвга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Ольга Николанвга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковальчук Николай Ермолаевич

Мать: Ефросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Нестеренко Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репенко Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.05.1940

Сын: Нестеренко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Нестеренко Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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