Ломанова (Трушина) Зинаида Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1924
Дата смерти07.07.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1940
Сын: Ломанов Борис Вениаминович
Отец ребёнка: Ломанов Вениамин Вениаминовия
Рождение ребёнка
06.11.1944
Дочь: Ломанова Надежда Вениаминовна
Отец ребёнка: Ломанов Вениамин Вениаминовия
Рождение ребёнка
10.06.1946
Сын: Ломанов Анатолий Вениаминович
Отец ребёнка: Ломанов Вениамин Вениаминовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1990
Москва, город федерального значения Москва