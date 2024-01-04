Ломанова (Трушина) Зинаида Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломанова (Трушина) Зинаида Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1924

Дата смерти

07.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1940

Сын: Ломанов Борис Вениаминович

Отец ребёнка: Ломанов Вениамин Вениаминовия

Рождение ребёнка
06.11.1944

Дочь: Ломанова Надежда Вениаминовна

Отец ребёнка: Ломанов Вениамин Вениаминовия

Рождение ребёнка
10.06.1946

Сын: Ломанов Анатолий Вениаминович

Отец ребёнка: Ломанов Вениамин Вениаминовия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломанов Вениамин Вениаминовия

Смерть
07.07.1990
Москва, город федерального значения Москва
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