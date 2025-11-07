Ошурков Марко Васильевич 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Ошурков Марко Васильевич

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился 1820, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

умер После 1882, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Отец
Ошурков Василий АндреевичВычислено 1796 г.р.
Мать
Ошуркова Дария НикитичнаОколо 1796 г.р.
Супруги
Ошуркова Евдокия (Авдотья) ИвановнаОколо 1825 г.р.
Дети
Ошурков Михаил МарковичОколо 1861 г.р.
(Чеблакова) Акилина (приемная дочь)Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ошурков Василий Андреевич

Мать: Ошуркова Дария Никитична

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чеблакова) Акилина (приемная дочь)

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошуркова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Ошурков Михаил Маркович

Мать ребёнка: Ошуркова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Смерть
После 1882
Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Есть в ИР за 1881, ему 61 год

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