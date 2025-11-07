Ошурков Марко Васильевич
мужской, родился 1820, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
умер После 1882, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
ОтецОшурков Василий АндреевичВычислено 1796 г.р.
МатьОшуркова Дария НикитичнаОколо 1796 г.р.
Супруги
Ошуркова Евдокия (Авдотья) ИвановнаОколо 1825 г.р.
Дети
Ошурков Михаил МарковичОколо 1861 г.р.
(Чеблакова) Акилина (приемная дочь)Неизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чеблакова) Акилина (приемная дочь)
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Ошуркова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Смерть
После 1882