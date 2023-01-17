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Андрей Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776 ст.

Дата смерти

1824 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1809 ст.

Сын: Гаврилов(чилимский) Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Смерть
1824 ст.
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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