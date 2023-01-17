Андрей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776 ст.
Дата смерти1824 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.
Отец: Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1809 ст.
Сын: Гаврилов(чилимский) Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Смерть
1824 ст.