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Черногор-Семенюта Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Черногор Иван Кондратьевич

Мать: Черногор Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюта Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Семенюта Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюта Александр Иванович

Отец ребёнка: Семенюта Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюта-Виноградова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Семенюта Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенюта Иван Петрович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Семенюта-Журба Анна Ивановна

Отец ребёнка: Семенюта Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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