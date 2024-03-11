Черногор-Семенюта Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюта Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Семенюта Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюта Александр Иванович
Отец ребёнка: Семенюта Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюта-Виноградова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Семенюта Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Семенюта-Журба Анна Ивановна
Отец ребёнка: Семенюта Иван Петрович
Смерть
Неизвестно