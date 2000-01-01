Ланский Андрей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанский Андрей Валентинович

Ланский Андрей Валентинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1975

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1975

Отец: Ланский Валерий Терентьевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close