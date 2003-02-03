Сорокина (Кушкова) Нина Фёдоровна
Место рожденияДеревня Яги- Какси
Дата рождения11.01.1946
Дата смерти03.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1946
Отец: Кушков Фёдор Алексеевич
Мать: Кушкова Мария Дмитриевна
Деревня Яги- Какси
Рождение ребёнка
17.02.1968
Сын: Сорокин Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Сорокин Владимир Владимирович
Учум, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Сорск, город Сорск, Республика Хакасия
Смерть
03.02.2003