Сорокина (Кушкова) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Кушкова) Нина Фёдоровна

Сорокина (Кушкова) Нина Фёдоровна

Место рождения

Деревня Яги- Какси

Дата рождения

11.01.1946

Дата смерти

03.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1946

Отец: Кушков Фёдор Алексеевич

Мать: Кушкова Мария Дмитриевна

Деревня Яги- Какси
Рождение ребёнка
17.02.1968

Сын: Сорокин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Сорокин Владимир Владимирович

Учум, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Владимир Владимирович

Сорск, город Сорск, Республика Хакасия
Смерть
03.02.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close