Зиновьев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Николай Иванович

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Место рождения

д. Алексеевка, Тульская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

04.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Алексеевка, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
04.09.1987
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
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