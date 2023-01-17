Зиновьев Николай Иванович
Место рожденияд. Алексеевка, Тульская область
Дата рождения1907
Дата смерти04.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Алексеевка, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.09.1987