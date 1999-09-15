Яценко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1994

Дочь: Яценко Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Яценко Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
15.09.1999

Сын: Яценко Арсений Владимирович

Мать ребёнка: Яценко Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яценко Наталья Владимировна

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