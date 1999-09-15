Яценко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1994
Дочь: Яценко Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Яценко Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
15.09.1999
Сын: Яценко Арсений Владимирович
Мать ребёнка: Яценко Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно