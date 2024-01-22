Непомнящих Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина (Непомнящих) Екатерина Малафеевна
Отец ребёнка: Непомнящий Малафей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непомнящий Михаил Малафеевич
Отец ребёнка: Непомнящий Малафей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непомнящий Иван Малафеевич
Отец ребёнка: Непомнящий Малафей
Рождение ребёнка
22.05.1889
Дочь: Новикова Капустина (Непомнящих) Елена Малафеевна
Отец ребёнка: Непомнящий Малафей
Доложено, Верхнеудинский округ, Забайкальская область
Смерть
Неизвестно