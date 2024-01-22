Непомнящих Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомнящих Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина (Непомнящих) Екатерина Малафеевна

Отец ребёнка: Непомнящий Малафей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непомнящий Михаил Малафеевич

Отец ребёнка: Непомнящий Малафей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непомнящий Иван Малафеевич

Отец ребёнка: Непомнящий Малафей

Рождение ребёнка
22.05.1889

Дочь: Новикова Капустина (Непомнящих) Елена Малафеевна

Отец ребёнка: Непомнящий Малафей

Доложено, Верхнеудинский округ, Забайкальская область
Смерть
Неизвестно

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