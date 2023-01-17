Жуков Михаил Пиманович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.
Дочь: Тумашева Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Елена Андреевна
Смерть
Неизвестно