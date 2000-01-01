Боровков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровков Иван

Боровков Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Боровков Дмитрий

Мать: Боровкова Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Боровкова Алёна Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Боровкова Алёна Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Боровкова Алёна Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close