Боровков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Боровков Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Боровкова Алёна Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Боровкова Алёна Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Боровкова Алёна Кузьминична
Работа или профессия
Неизвестно