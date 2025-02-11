Андросов Андрей Анисимович
мужской, родился 14.08.1878
умер 18.04.1961
ОтецАндросов Анисим Трофимович1848 г.р.
Дети
Андросов Яков Андреевич04.10.1910 г.р.
Коновалова (Андросова) Анна Адреевна15.12.1911 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1878
Отец: Андросов Анисим Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1910
Мать ребёнка: Андросова (Антонова) Прасковья Николаевна
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1911
Дочь: Коновалова (Андросова) Анна Адреевна
Мать ребёнка: Андросова (Антонова) Прасковья Николаевна
Смерть
18.04.1961