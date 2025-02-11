Андросов Андрей Анисимович 14.08.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Андросов Андрей Анисимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.08.1878

умер 18.04.1961

Отец
Андросов Анисим Трофимович1848 г.р.
Дети
Андросов Яков Андреевич04.10.1910 г.р.
Коновалова (Андросова) Анна Адреевна15.12.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1878

Отец: Андросов Анисим Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1910

Сын: Андросов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Андросова (Антонова) Прасковья Николаевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.12.1911

Дочь: Коновалова (Андросова) Анна Адреевна

Мать ребёнка: Андросова (Антонова) Прасковья Николаевна

Смерть
18.04.1961

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