Ефим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим Петров

Ефим Петров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Пётр Фёдоров

Мать: Анна Степанова

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
14.10.1804 ст.

Дочь: Параскева Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1806 ст.

Сын: Дмитрий Ефимов

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1809 ст.

Дочь: Феодора Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1811 ст.

Дочь: Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Николаева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close