Ефим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Пётр Фёдоров
Мать: Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
14.10.1804 ст.
Дочь: Параскева Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
26.10.1806 ст.
Сын: Дмитрий Ефимов
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
11.09.1809 ст.
Дочь: Феодора Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
14.09.1811 ст.
Дочь: Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Николаева
Смерть
Неизвестно