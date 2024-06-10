Косинов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.03.1931
Дата смерти03.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1931
Отец: Косинов Иван Александрович
Мать: Косинова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Первый брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Второй брак
Военная служба
С ?.03.1951 по ?.12.1954
в/ч 3186 в/ч 3274
Рождение ребёнка
1958
Сын: Косинов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Сын: Косинов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1966
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1966
Сын: Косинов Митрофан Васильевич
Мать ребёнка: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
11.11.1967
Мать ребёнка: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна
Бракосочетание
Вычислено 12.12.1967
Третий брак
Рождение ребёнка
15.09.1971
Дочь: Емелина (Косинова) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.03.1974
Дочь: Фролова (Косинова) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна
Смерть
03.08.1989