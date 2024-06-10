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Косинов Василий Иванович

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Место рождения

Нижний Икорец, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.03.1931

Дата смерти

03.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1931

Отец: Косинов Иван Александрович

Мать: Косинова Анна Ивановна

Нижний Икорец, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Первый брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Второй брак
Военная служба
С ?.03.1951 по ?.12.1954
в/ч 3186 в/ч 3274
Рождение ребёнка
1958

Сын: Косинов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Косинов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1966

Сын: Косинов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1966

Сын: Косинов Митрофан Васильевич

Мать ребёнка: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна

Нижний Икорец, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1967

Сын: Косинов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Вычислено 12.12.1967

Жена: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Третий брак
Рождение ребёнка
15.09.1971

Дочь: Емелина (Косинова) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1974

Дочь: Фролова (Косинова) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.08.1989

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