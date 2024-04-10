Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
Дата смерти24.03.1767
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Новоселов Акинфий Фофанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крюковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Гребенев Никифор Филиппович
Отец ребёнка: Гребенев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1760
Сын: Гребенев Фёдор Филиппович
Отец ребёнка: Гребенев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1761
Отец ребёнка: Гребенев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Гребнева) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Гребенев Филипп Васильевич
Смерть
24.03.1767