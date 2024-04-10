Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

24.03.1767

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Новоселов Акинфий Фофанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенев Филипп Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Крюковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Гребенев Никифор Филиппович

Отец ребёнка: Гребенев Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
08.02.1760

Сын: Гребенев Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Гребенев Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1761

Сын: Гребенев Яков Филиппович

Отец ребёнка: Гребенев Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Гребнева) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Гребенев Филипп Васильевич

Смерть
24.03.1767

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