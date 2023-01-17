Тимербик Аптуляхадовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Шамсиля Минитдинова
Отец ребёнка: Минитдин Харисович
Рождение ребёнка
03.09.1937
Дочь: Василя Минитдинова
Отец ребёнка: Минитдин Харисович
Рождение ребёнка
06.09.1938
Отец ребёнка: Минитдин Харисович
Рождение ребёнка
23.12.1938
Отец ребёнка: Минитдин Харисович
Байбы, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно