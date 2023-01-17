Тимербик Аптуляхадовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербик Аптуляхадовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Шамсиля Минитдинова

Отец ребёнка: Минитдин Харисович

Рождение ребёнка
03.09.1937

Дочь: Василя Минитдинова

Отец ребёнка: Минитдин Харисович

Рождение ребёнка
06.09.1938

Сын: Курбангали Минитдинович

Отец ребёнка: Минитдин Харисович

Рождение ребёнка
23.12.1938

Сын: Менгалей Минитдинович

Отец ребёнка: Минитдин Харисович

Байбы, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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