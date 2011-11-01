Руденко Михаил Тихонович
Место рождения
Дата рождения14.02.1934
Дата смерти?.11.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1957
Дочь: Лоткова (Руденко) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Руденко (Лапина) Валентина Родионовна
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
?.11.2011