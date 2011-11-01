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Руденко Михаил Тихонович

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Место рождения

Званное, Глушковский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

14.02.1934

Дата смерти

?.11.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Званное, Глушковский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденко Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
16.06.1957

Дочь: Лоткова (Руденко) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Руденко (Лапина) Валентина Родионовна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
?.11.2011

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