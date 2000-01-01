Гусева (Мартынова) Зинаида (Зиновия) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1898
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Гусев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
19.09.1920
Отец ребёнка: Гусев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
11.06.1923
Дочь: Белякова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно