Гусева (Мартынова) Зинаида (Зиновия) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Мартынова) Зинаида (Зиновия) Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1898

Отец: Мартынов Алексей Иванович

Мать: Мартынова Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гусев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
19.09.1920

Сын: Гусев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
11.06.1923

Дочь: Белякова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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