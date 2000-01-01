Жулега Лукерья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Лукерья Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Жулега Ануфрей Моисеев

Отец ребёнка: Жулега Моисей Антонов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Жулега Аникей Моисеев

Отец ребёнка: Жулега Моисей Антонов

Рождение ребёнка
11.11.1799

Дочь: Стефанида Моисеева

Отец ребёнка: Жулега Моисей Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулега Моисей Антонов

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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