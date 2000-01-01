Жулега Лукерья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Жулега Моисей Антонов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Жулега Моисей Антонов
Рождение ребёнка
11.11.1799
Дочь: Стефанида Моисеева
Отец ребёнка: Жулега Моисей Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно