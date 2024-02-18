Якуненков Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкуненков Михаил Семенович

Якуненков Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина (Якуненкова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Якуненкова (Барченкова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якуненков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Якуненкова (Барченкова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якуненков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Якуненкова (Барченкова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якуненкова (Барченкова) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.