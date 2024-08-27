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Катерина Осипова

Место рождения

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотимов Андрей Лукоянов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Зотимов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Зотимов Андрей Лукоянов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Зотимова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Зотимов Андрей Лукоянов

Смерть
Неизвестно

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