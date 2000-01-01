Ульяна Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кострикин Родион Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Устинья Федорова

Отец ребёнка: Федор Васильев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Васильев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Костров Георгий Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

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