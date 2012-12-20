Едифанов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1945
Дата смерти20.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1945
Рождение ребёнка
09.01.1967
Дочь: Маслова Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Едифанова Раиса Васильевна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.12.1975
Мать ребёнка: Едифанова Раиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2012