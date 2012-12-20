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Едифанов Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1945

Дата смерти

20.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1945

Отец: Едифанов Иван Петрович

Мать: Едифанова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
09.01.1967

Дочь: Маслова Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Едифанова Раиса Васильевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.12.1975

Сын: Епифанов Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Едифанова Раиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едифанова Раиса Васильевна

Смерть
20.12.2012
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