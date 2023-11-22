Такиуллина Алина Фануловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТакиуллина Алина Фануловна

Такиуллина Алина Фануловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЭТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1986

Отец: Такиуллин Фанул Фаритович

Мать: Ягудина Венера Ахуновна

Рождение ребёнка
20.09.2011

Сын: Гилемханов Эрнест Эдгартович

Отец ребёнка: Гилемханов Эдгарт Халяфович

Рождение ребёнка
31.12.2015

Дочь: Гилемханова Амина Эдгартовна

Отец ребёнка: Гилемханов Эдгарт Халяфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилемханов Эдгарт Халяфович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close