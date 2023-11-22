Такиуллина Алина Фануловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1986
Отец: Такиуллин Фанул Фаритович
Мать: Ягудина Венера Ахуновна
Рождение ребёнка
20.09.2011
Сын: Гилемханов Эрнест Эдгартович
Отец ребёнка: Гилемханов Эдгарт Халяфович
Рождение ребёнка
31.12.2015
Дочь: Гилемханова Амина Эдгартовна
Отец ребёнка: Гилемханов Эдгарт Халяфович
Бракосочетание
Неизвестно