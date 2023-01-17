Горбачёв Ксенофонт Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Горбачёв Гурьян
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1908
Жених - 2 брак. Невеста - 1 брак.
Рождение ребёнка
31.01.1909
Сын: Горбачёв Григорий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Горбачёва Ульяна Григорьевна
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Приказный Служил в 4 сотне 4 Уральского казачьего полка приказным. 14.09.1915 (ст) ранен в бою у деревни Сутоки. С ранением отправлен в госпиталь. 25.10.1915... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно