Горбачёв Ксенофонт Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Ксенофонт Гурьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Горбачёв Гурьян

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1908

Жена: Горбачёва Ульяна Григорьевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 2 брак. Невеста - 1 брак.
Рождение ребёнка
31.01.1909

Сын: Горбачёв Григорий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Горбачёва Ульяна Григорьевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Приказный Служил в 4 сотне 4 Уральского казачьего полка приказным. 14.09.1915 (ст) ранен в бою у деревни Сутоки. С ранением отправлен в госпиталь. 25.10.1915... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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