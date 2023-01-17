Булгаков Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулгаков Михаил Афанасьевич

Булгаков Михаил Афанасьевич

avatar

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

03.05.1891

Дата смерти

10.03.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1891 по 1916
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1916 по 1917
Никольское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1917 по 1919
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1919 по 1920
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
С 1920 по 1921
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1921 по 1940
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.03.1940
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close