Булгаков Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1891
Дата смерти10.03.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1891 по 1916
Место жительства
С 1916 по 1917
Никольское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1917 по 1919
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1919 по 1920
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
С 1920 по 1921
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1921 по 1940
Смерть
10.03.1940