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Кошкадеров Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

05.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кошкадеров Леонид Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкадеров Терентий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкадеров Филимон Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.12.1916
Емантаево
Причина смерти: Горячка
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