Кошкадеров Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти05.12.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кошкадеров Леонид Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкадеров Терентий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкадеров Филимон Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.12.1916
Емантаево
Причина смерти: Горячка