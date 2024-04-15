Редькин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Редькин Яков
Мать: Редькина Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Субботино, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Редькина (Тарасова) Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шульга (Редькина) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Редькина (Тарасова) Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
06.10.1937
Дочь: Гаврюшкина (Редькина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Редькина (Тарасова) Фёкла Андреевна
Пропал без вести (военное)
?.06.1944
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно