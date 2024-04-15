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Редькин Иван Яковлевич

Место рождения

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Редькин Яков

Мать: Редькина Прасковья

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Субботино, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редькина (Тарасова) Фёкла Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Редькина (Тарасова) Фёкла Андреевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шульга (Редькина) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Редькина (Тарасова) Фёкла Андреевна

Рождение ребёнка
06.10.1937

Дочь: Гаврюшкина (Редькина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Редькина (Тарасова) Фёкла Андреевна

Пропал без вести (военное)
?.06.1944
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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