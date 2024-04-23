Сухов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.2000
Дочь: Сухова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности