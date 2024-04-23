Сухов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2000 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.2000

Дочь: Сухова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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