Лямкина Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямкина Надежда Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1961

Отец: Лямкин Виктор Михайлович

Мать: Биркина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзенкова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Борзенков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саватеев Илья Борисович

Отец ребёнка: Саватеев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзенков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саватеев Борис

Смерть
Неизвестно

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