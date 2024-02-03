Лямкина Надежда Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1961
Отец: Лямкин Виктор Михайлович
Мать: Биркина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзенкова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Борзенков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саватеев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борзенков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саватеев Борис
Смерть
Неизвестно