Павлова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Анна Матвеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.02.1881

Дата смерти

23.01.1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914
Англия
Смерть
23.01.1931
Гаага
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