Долгополов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополов Алексей Иванович

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Место рождения

Щербаково, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Между 1893 и 1898

Дата смерти

Около 1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербаково, Каменский, Свердловская область
Смерть
Около 1962
Щербаково, Каменский, Свердловская область
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