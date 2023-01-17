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Долгополов Алексей Иванович
Долгополов Алексей Иванович
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Место рождения
Щербаково
, Каменский, Свердловская область
Дата рождения
Между 1893 и 1898
Дата смерти
Около 1962
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Щербаково
, Каменский, Свердловская область
Смерть
Около 1962
Щербаково
, Каменский, Свердловская область
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