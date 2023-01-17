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Genis (Muchnik) Rivka Rukhlya

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Между 1941 и 1943

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Муж

1868 г.р.

Дети

1898 г.р.
1901 г.р.
1904 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Muchnik Wolf

Мать: Muchnik Khana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
10.11.1896

Муж: Genis Mordko Ios

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Liba

Отец ребёнка: Genis Mordko Ios

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
04.05.1901

Дочь: Gudlya

Отец ребёнка: Genis Mordko Ios

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
10.12.1904

Сын: Genis Godel

Отец ребёнка: Genis Mordko Ios

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Между 1941 и 1943
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Причина смерти: Холокост
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