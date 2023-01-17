Genis (Muchnik) Rivka Rukhlya
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиМежду 1941 и 1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Muchnik Wolf
Мать: Muchnik Khana
Бракосочетание
10.11.1896
Муж: Genis Mordko Ios
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Liba
Отец ребёнка: Genis Mordko Ios
Рождение ребёнка
04.05.1901
Дочь: Gudlya
Отец ребёнка: Genis Mordko Ios
Рождение ребёнка
10.12.1904
Сын: Genis Godel
Отец ребёнка: Genis Mordko Ios
Смерть
Между 1941 и 1943
Причина смерти: Холокост