Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти06.11.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Александр Евдокимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Александр Евдокимович
Смерть
06.11.1892