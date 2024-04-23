Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

06.11.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Александр Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Александр Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
06.11.1892

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