Калмыков Владимир Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1954
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмыкова (Мотасова) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
16.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмыкова (Мотасова) Надежда Петровна