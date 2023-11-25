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Калмыков Владимир Серафимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1954

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1954

Отец: Калмыков Серафим Акимович[5]

Мать: Калмыкова-Ерохина (Панфилова) Таисия Тихоновна/Данииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова (Мотасова) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
12.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова (Мотасова) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
16.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова (Мотасова) Надежда Петровна

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