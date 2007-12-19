Аблаева (Ахлестина) Ирина Ефимовна 16.05.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аблаева (Ахлестина) Ирина Ефимовна

Место рождения

г. Вольск, Саратовская обл.

Дата рождения

16.05.1928

Дата смерти

19.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1928

Отец: Ахлестин Ефим Степанович

Мать: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна

г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 474 от 22.05.1928
Бракосочетание
18.10.1951

Муж: Аблаев Петр Евсеевич

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
запись акта № 468 от 18.10.1951, бюро ЗАГС по г.Вольску Саратовской обл.
Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблаев Петр Евсеевич

Рождение ребёнка
22.07.1963

Сын: Аблаев Константин Петрович

Отец ребёнка: Аблаев Петр Евсеевич

г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 696 от 02.09.1963
Развод
03.05.1979

Муж: Аблаев Петр Евсеевич

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
запись акта № 115 от 03.05.1979, Вольский городской ЗАГС Саратовской области
Смерть
19.12.2007
г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 1602 от 20.12.2007

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