Аблаева (Ахлестина) Ирина Ефимовна
Место рожденияг. Вольск, Саратовская обл.
Дата рождения16.05.1928
Дата смерти19.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1928
г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 474 от 22.05.1928
Бракосочетание
18.10.1951
Муж: Аблаев Петр Евсеевич
запись акта № 468 от 18.10.1951, бюро ЗАГС по г.Вольску Саратовской обл.
Рождение ребёнка
01.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аблаев Петр Евсеевич
Рождение ребёнка
22.07.1963
Сын: Аблаев Константин Петрович
Отец ребёнка: Аблаев Петр Евсеевич
г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 696 от 02.09.1963
Развод
03.05.1979
Муж: Аблаев Петр Евсеевич
запись акта № 115 от 03.05.1979, Вольский городской ЗАГС Саратовской области
Смерть
19.12.2007
г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 1602 от 20.12.2007