Лобашева Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1954
Дата смерти02.09.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1954
Отец: Моисеев Николай Фелорович
Мать: Моисеева Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1973
Дочь: Выборнова Лобашева Лада Сергеевна
Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1975
Сын: Лобашев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1977
Сын: Лобашев Альберт Сергеевич
Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
10.04.1979
Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1980
Сын: Лобашев Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
19.05.1981
Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
02.05.1982
Сын: Лобашев Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1983
Дочь: Лобашева Нелли Сергеевна
Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
10.08.1986
Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович
Смерть
02.09.2006