Лобашева Наталья Николаевна 28.06.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобашева Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1954

Дата смерти

02.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1954

Отец: Моисеев Николай Фелорович

Мать: Моисеева Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобашев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
01.06.1973

Дочь: Выборнова Лобашева Лада Сергеевна

Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1975

Сын: Лобашев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1977

Сын: Лобашев Альберт Сергеевич

Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
10.04.1979

Сын: Лобашев Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
04.04.1980

Сын: Лобашев Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
19.05.1981

Сын: Лобашев Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
02.05.1982

Сын: Лобашев Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
25.07.1983

Дочь: Лобашева Нелли Сергеевна

Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
10.08.1986

Сын: Лобашев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Лобашев Сергей Михайлович

Смерть
02.09.2006

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