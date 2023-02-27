Плаксин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Плаксин Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Плаксина) Агафья
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: (Плаксина) Агафья
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: (Плаксина) Агафья
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: (Плаксина) Агафья
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно