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Плаксин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Плаксин Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Плаксина) Агафья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Плаксин Иван Павлович

Мать ребёнка: (Плаксина) Агафья

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Плаксин Яков Павлович

Мать ребёнка: (Плаксина) Агафья

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Рождение ребёнка
1833

Сын: Плаксин Филипп Никитович

Мать ребёнка: (Плаксина) Агафья

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно

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