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Кротов Павел Родионович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кротов Родион Тимофеев

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кротов Стефан Павлович

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Кротов Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Кротов Кузьма Павлович

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кротов Георгий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кротов Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
До 1917
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