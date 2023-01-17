Кротов Павел Родионович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кротов Родион Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1917