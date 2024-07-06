Милёшина (Голикова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1912
Дата смерти04.04.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1932
Отец ребёнка: Милёшин Пётр Никанорович
Рождение ребёнка
16.09.1937
Дочь: Иконникова (Милёшина) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Милёшин Пётр Никанорович
Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
04.04.1990