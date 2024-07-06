Милёшина (Голикова) Мария Степановна 29.01.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милёшина (Голикова) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1912

Дата смерти

04.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1912

Отец: Голиков Степан Ефимович

Мать: Голикова Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милёшин Пётр Никанорович

Рождение ребёнка
23.09.1932

Сын: Милёшин Иван Петрович

Отец ребёнка: Милёшин Пётр Никанорович

Рождение ребёнка
16.09.1937

Дочь: Иконникова (Милёшина) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Милёшин Пётр Никанорович

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
04.04.1990

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