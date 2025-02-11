Петряков Дмитрий Семенов 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Петряков Дмитрий Семенов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1871, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 03.06.1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Петряков Семён Иванов1845 г.р.
Мать
Петрякова Анастасия Анофриева1841 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Петряков Семён Иванов

Мать: Петрякова Анастасия Анофриева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
03.06.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.