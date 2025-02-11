Петряков Дмитрий Семенов
мужской, родился 1871, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 03.06.1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецПетряков Семён Иванов1845 г.р.
МатьПетрякова Анастасия Анофриева1841 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.06.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область