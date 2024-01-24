Юдин Пётр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Пётр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серафима Ивановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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