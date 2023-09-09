Мелихов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Место жительства
Неизвестно
Верхнесоленый, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
20.01.1897 ст.
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.04.1906
Дочь: Мелихова Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Мелихова (Голикова) Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно