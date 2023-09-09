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Мелихов Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Мелихов Василий Макарович

Мать: Мелихова (Труболысова) Агреппина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Верхнесоленый, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
20.01.1897 ст.

Жена: Мелихова (Голикова) Елена Ивановна

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.04.1906

Дочь: Мелихова Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Мелихова (Голикова) Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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