Клюшникова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшникова Ольга Ивановна

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Место рождения

Красная Роща, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

29.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1973

Отец: Изотов Иван

Мать: Изотова Мария

Красная Роща, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.02.1993

Дочь: Клюшникова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Клюшников Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1997

Дочь: Григорьева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Клюшников Владимир Васильевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
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