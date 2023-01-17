Клюшникова Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1973
Отец: Изотов Иван
Мать: Изотова Мария
Рождение ребёнка
21.02.1993
Дочь: Клюшникова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Клюшников Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1997
Дочь: Григорьева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Клюшников Владимир Васильевич
Орёл, город Орёл, Орловская область