Николенко Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николенко Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николенко Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Николенко Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николенко Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Николенко Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николенко Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Николенко Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николенко Юрий Николаевич

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