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Симкин Израиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Симкин Пейсах

Мать: Симкина (Пестун) Соре-Рохл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайкина (Симкина) Этя

Мать ребёнка: Симкина (Болотина) Циля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симкина (Болотина) Циля

Смерть
Около 1941
Рождение ребёнка
Около 1974

Сын: Хайкин Александр

Мать ребёнка: Симкина (Болотина) Циля

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