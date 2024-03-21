Симкин Израиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: Симкин Пейсах
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайкина (Симкина) Этя
Мать ребёнка: Симкина (Болотина) Циля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симкина (Болотина) Циля
Смерть
Около 1941
Рождение ребёнка
Около 1974
Сын: Хайкин Александр
Мать ребёнка: Симкина (Болотина) Циля